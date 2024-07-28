Братья Руссо официально снимут новых «Мстителей»

Marvel Studios на Comic-Con объявила, что режиссёрами следующих «Мстителей» станут братья Энтони и Джо Руссо — постановщики «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал».

Командные фильмы выйдут в 2026 и 2027 годах, а первыми подтверждёнными героями стала новая Фантастическая четвёрка и доктор Дум — его неожиданно сыграет Роберт Дауни-младший, ранее исполнявший роль Железного человека в киновселенной Marvel.

Вдобавок у «Мстителей 5» появилось новое название — «Мстители: День Дума» («Конец света» или «Думсдей», в оригинале Doomsday, игра слов на английском языке). Главным злодеем, как очевидно из названия, выступит доктор Дум. Вдобавок персонаж также появится во «Мстителях: Секретные войны».