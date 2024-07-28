Дмитрий Певцов раскритиковал «Чебурашку» и «Бременских музыкантов»

Современные российские фильмы «Чебурашка» и «Бременские музыканты» являются разрушительными для семьи. Во второй кинокартине нет ни одного положительного персонажа, они вызывают скорее отвращение, заявил депутат Госдумы и народный артист Дмитрий Певцов на заседании по сохранению духовно-нравственных ценностей.

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«Что касается этого кино («Бременские музыканты» 2023 года режиссера Алексея Нужного) – ни одного персонажа, которому бы хотелось подражать, я здесь не обнаружил ни в прошлом году, выйдя из кинозала, ни сейчас: пытаюсь вспомнить – и уверенно говорю, нет там таких», – выразил свое негодование Певцов.



Депутат назвал новых «Бременских музыкантов» пародией на оригинальный мультфильм и способом современных кинематографистов в очередной раз просто заработать деньги. Он подчеркнул, что данную картину авторы преподносили как детскую, с возрастным цензом 6+, а это предполагает, что персонажи в ней должны быть положительные, чтобы сподвигнуть детей подражать их справедливым поступкам.

Однако в новом фильме нет ни одного такого героя, кроме того, присутствует неприлично одетая принцесса. По словам Певцова, на главном женском персонаже надета очень короткая юбка, а в фильме есть крупный план, когда видно причинное место актрисы. Член Госдумы подтвердил, что в оригинальном мультфильме у принцессы также была короткая юбка, однако это можно объяснить популярной в 60-е модой на движение хиппи.

Критику в адрес фильма «Чебурашка» народный артист высказывал еще в прошлом году. Тогда он заявил, что в детской кинокартине присутствует элемент пропаганды ЛГБТ*-ценностей. А конкретно, когда персонаж Чебурашка называет Дядю Гену мамой. На первый взгляд, эта реплика не несет такого смысла, однако, по мнению Певцова, таким образом дети могут подумать, что между мамой и папой нет никакой разницы, а значит мужчина может быть мамой, передает слова чиновника mk.ru.

Ранее замминистра Минюста Олег Свириденко рассказал, когда в СССР появилось ЛГБТ*. Свириденко ответил, что движение зародилось в 1984 году. В своременной России его сторонники пропагандируют деструктивную идеологию, которая направлена на подрыв ценностей семьи и брака.