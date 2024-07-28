Отец Децла рассказал, что хочет снять о нем документальный фильм и сериал

Продюсер Александр Толмацкий планирует снять фильм и сериал о своем сыне, ныне покойном рэпере Децле. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелии на канале FAMETIME TV.

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Артиста помнят тогда, когда кто-то поет его треки, слушает его музыку. Чтобы это происходило, надо постоянно чем-то напоминать... Я хочу, чтобы был снят фильм. Я хочу, чтобы появился сериал через какое-то время, — он будет. Я пытаюсь сохранить и приумножить память о нем (Децле — прим. ред.). Александр Толмацкий продюсер, отец Децла



В 2019 году вышла документалка о Кирилле Толмацком (так звали Децла) «С закрытыми окнами» режиссера Романа Супер. Кроме того, в феврале увидел свет трейлер фильма Влада Валова «Кто ты, Кирилл Толмацкий?».

Напомним, что культового российского рэпера не стало 3 февраля 2019 года. 22 июля музыканту мог исполниться 41 год.