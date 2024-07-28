Сборы хоррора «Собиратель душ» с Николасом Кейджем превысили 100 млн рублей

28 июля сборы фильма ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем превысили в российском прокате 100 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось всего три дня — премьера состоялась 25-го числа.

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Вполне вероятно, что на следующей неделе заработок картины в стране перевалит за 200 млн рублей.

«Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Главные роли в «Собирателе душ» исполнили Николас Кейдж и Майка Монро («День труда», «В объятьях лжи»). Режиссёром выступает Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель».