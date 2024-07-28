Пять современных фильмов ужасов, которые мгновенно стали классикой

Бытует мнение, что сейчас создатели фильмов ужасов делают упор на спецэффекты и неприятные подробности, а не на сюжет, который должен быть интригующим и неординарным, чтобы удержать внимание зрителя. И все же есть пара-тройка хорроров, которые могут удовлетворить все эти требования. Кинообозреватель Стивен Холланд назвал современные киноленты, которые мгновенно стали классикой.

© Кадр из фильма "Солнцестояние"

Фильм режиссера Джеймса Вана, основанный на реальных событиях, рассказывает историю семьи Перрон, которая переезжает в дом с привидениями. Семья обращается к исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уоррен, чтобы те помогли им избавиться от злых духов.

В центре сюжета история менеджера Сок У, который вместе с дочерью садится в поезд на свой день рождения. Во время поездки на страну обрушивается загадочный вирус, превращающий людей в зомби. Пассажирам поезда приходится бороться за выживание на протяжении 442 километров пути.

Лора Дерн рассказала, как ей пришлось бросить университет ради съемок в «Синем бархате»

Фотограф Крис Вашингтона отправляется со своей девушкой к ее родителям. По приезде они сталкиваются с необычным поведением темнокожих слуг и начинают подозревать, что семья скрывает какую-то тайну. Постепенно герои раскрывают мрачные секреты прошлого и сталкиваются с мистическими событиями.

«Тихое место» (2018)

Семья, проживающая в уединенной американской глубинке на ферме, вынуждена вести быт в полной тишине, так как вокруг обитают опасные монстры, реагирующие на любой звук. Чтобы общаться и передвигаться по дому, они используют жесты, но спасет ли их это от гибели?

«Солнцестояние» (2019)

Молодая пара отправляется в Швецию вместе со своими друзьями. В планах отметить праздник летнего солнцестояния и хорошо провести время. Но не тут-то было: герои становятся жертвами зловещего скандинавского языческого культа…

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