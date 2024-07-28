Пять современных фильмов ужасов, которые мгновенно стали классикой
Бытует мнение, что сейчас создатели фильмов ужасов делают упор на спецэффекты и неприятные подробности, а не на сюжет, который должен быть интригующим и неординарным, чтобы удержать внимание зрителя. И все же есть пара-тройка хорроров, которые могут удовлетворить все эти требования. Кинообозреватель Стивен Холланд назвал современные киноленты, которые мгновенно стали классикой.
«Заклятие» (2013)
Фильм режиссера Джеймса Вана, основанный на реальных событиях, рассказывает историю семьи Перрон, которая переезжает в дом с привидениями. Семья обращается к исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уоррен, чтобы те помогли им избавиться от злых духов.
«Поезд в Пусан» (2016)
В центре сюжета история менеджера Сок У, который вместе с дочерью садится в поезд на свой день рождения. Во время поездки на страну обрушивается загадочный вирус, превращающий людей в зомби. Пассажирам поезда приходится бороться за выживание на протяжении 442 километров пути.
Лора Дерн рассказала, как ей пришлось бросить университет ради съемок в «Синем бархате»
«Прочь» (2017)
Фотограф Крис Вашингтона отправляется со своей девушкой к ее родителям. По приезде они сталкиваются с необычным поведением темнокожих слуг и начинают подозревать, что семья скрывает какую-то тайну. Постепенно герои раскрывают мрачные секреты прошлого и сталкиваются с мистическими событиями.
«Тихое место» (2018)
Семья, проживающая в уединенной американской глубинке на ферме, вынуждена вести быт в полной тишине, так как вокруг обитают опасные монстры, реагирующие на любой звук. Чтобы общаться и передвигаться по дому, они используют жесты, но спасет ли их это от гибели?
«Солнцестояние» (2019)
Молодая пара отправляется в Швецию вместе со своими друзьями. В планах отметить праздник летнего солнцестояния и хорошо провести время. Но не тут-то было: герои становятся жертвами зловещего скандинавского языческого культа…
Ранее «Рамблер» показывал трейлер «Пингвина» с Колином Фарреллом.