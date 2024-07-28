Disney возложил большие надежды на «Дэдпула»

Компания Walt Disney возложила большие надежды на фильм «Дэдпул и Росомаха» после череды неудач, информирует Bloomberg. По данным агентства, провальными стали проекты «Человек-муравей и оса» и «Капитан Марвел 2». Новой премьере эксперты прогнозируют сборы в размере $180–200 млн в США и Канаде.

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"Ожидается, что проект, где звезды Райан Рейнольдс и Хью Джекман сыграли в третьей части франшизы «Дэдпул», станет одним из самых громких фильмов года, — информирует источник.



Премьера ленты в зарубежных кинотеатрах прошла 26 июля. Фильм задал хороший старт, заработав $38,5 млн.

Ранее актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса благодаря новому совместному фильму «Дэдпул и Росомаха». Звезды получили награду за трейлер. Ролик стал самым просматриваемым за сутки с 11 по 12 февраля. Видео к фильму посмотрели 365 млн человек.

Стало известно, что голливудский актер Роберт Дауни — младший вернется в киновселенную Marvel. Звезда сыграет Доктора Дума в картине «Мстители: Судный день». По данным СМИ, фанаты были шокированы новостью о роли злодея актера, которого все знают как Железного Человека.