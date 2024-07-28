В России снимут сериал про продажу Аляски США в 19 веке

Сериал о периоде продажи Аляски Российской империей в 19 веке начнут снимать в России. Об этом сообщил ТАСС продюсер, соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio (APS) Дмитрий Рудовский.

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"Мы сейчас готовимся к съемкам двух больших проектов. Один из них - это сериал "Аляска" про 19 век. Эпоха Александра II. В сериале отразится переход Аляски к американцам. Это проект о том, как русский офицер становится на защиту своих соотечественников. Ведь мы же продали Аляску, и страницу истории перевернули, а наши люди там остались", - сообщил Рудовский.



По словам Рудовского, второй большой проект, работу над которым начинает кинокомпания - это экранизация романа "Тоннель" Яны Вагнер.

"Это герметичный триллер про людей, которые попадают в тоннель, и что с ними происходит. Несколько суток они находятся там безвылазно, не понимая, что происходит", - пояснил продюсер.



Art Pictures Studio была основана Федором Бондарчуком в 1992 году. В состав участников APS входит Национальная медиа группа. В пакете студии более 50 полнометражных фильмов , среди которых такие лидеры кинопроката, как "Девятая рота", "Сталинград", "Батальон", "Притяжение", "Вторжение", трилогия "Лед" и другие.