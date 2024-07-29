В Суздале открылся кинолагерь для молодых документалистов

В Суздале, который отмечает свое 1000-летие, открылся кинолагерь для молодых документалистов. Участников отбирали по конкурсу, всего было подано около 200 заявок из более 20 городов России. В Суздаль в итоге были приглашены тридцать человек, среди них начинающий режиссер из Пакистана, студент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Как рассказал "РГ" продюсер проекта, один из основателей кинокомпании "Два капитана" Михаил Скигин, кинолагерь в Суздале - это "первая в России практическая летняя школа, сфокусированная на молодых специалистах в области документального кино".

"Мы подготовили уникальную образовательную программу. Она будет включать в себя полный цикл - эксперты киношколы расскажут не только о создании, но и продвижении фильмов, работе с фестивалями и платформами, российским прокатом и международном продвижении российского документального кино", - уточнил Скигин.



Художественным руководителем проекта стал известный российский кинодокументалист Сергей Дебижев. Под его руководством молодые режиссеры в ближайшие дни снимут фильмы для киноальманаха "Суздаль, я люблю тебя.doc" - это будет подарок кинематографистов к тысячелетию города. Ленту покажут на большом экране 9 августа на площадке культурного центра МИРА. А осенью лучшие работы участников кинолагеря увидят своего зрителя в кинотеатрах Москвы ("Октябрь") и Санкт-Петербурга ("Варшавский экспресс").Это будут спецпоказы и открытые дискуссии, посвященные развитию новой волны документального кино в России.

"В документалистике настало время "Новой волны", ориентированной на глубинные смыслы, на традицию, на понимание миссии человека на земле, - уверен худрук проекта Сергей Дебижев. - Главный смысл нашего кинолагеря - передать собственный опыт, помочь молодым талантливым людям найти себя и свой путь в профессии, вывести наше документальное кино на новый уровень. Уровень, соответствующий масштабу задач, стоящих перед обществом".



Отметим, что проект "Кинолагерь в Суздале для молодых документалистов. Перезагрузка" поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

прямая речь

Анна Касьянова, участник кинолагеря, Санкт-Петербург:

У меня за плечами большой опыт участия в различных программах для креативной молодежи - таких, как "Открываем Россию заново", "Таврида", "Твой ход". И, честно говоря, здесь в Суздале мои ожидания уже на 100% оправдались, потому что это то, о чем я мечтала уже несколько лет. Я учусь на кинооператора, и мы по большей части должны снимать кино и практиковаться. И вот сейчас вы образовали такой киношный хакатон, я не побоюсь этого слова. Двухнедельный челлендж, когда мы можем и чему-то очень важному научиться, и одновременно создать готовый продукт, который дальше, возможно, пойдет на продвижение. Здесь нам дают возможность представить наше творчество и, возможно, как-то влиять духовно на умы в дальнейшем. И я очень рада - видимо, есть потребность страны, чтобы мы развивали направление именно киноиндустрии, документального кино.

Виктория Кувалдина, участник кинолагеря, Краснодар:

Я впервые в Суздале и сегодня побывала на первом собрании проекта. Все мы относимся к этому большому яркому событию как к получению нового опыта, возможности чему-то научиться. Но, с другой стороны, мы можем посмотреть на данную возможность еще и как на способ сделать подарок всему городу Суздаль и сделать классный документальный киноальманах к его тысячелетию. Даже почему городу - всей стране. И я надеюсь, что я и мои коллеги по кинолагерю смогут осуществить такие замыслы.

Ян Латыпов, участник кинолагеря, Калининград:

Хочется сделать что-то поэтическое, с душой, передать ощущение от людей этого города. В рамках проекта мы хотим снять фильм про единственного мастера - женщину, которая создает гусли. Сюда приехали за новыми знаниями.