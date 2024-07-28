«Дэдпул и Росомаха» показал рекордный старт для фильмов «18+»

На этой неделе состоялась премьера супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха». За первые выходные картина заработала в мировом прокате ошеломительные $ 438 млн. Причём около $ 205 млн от общей суммы пришлось на США — это рекордный старт в стране для фильмов «18+».

© globallookpress

До этого лента поставила рекордный показатель по заработку на предварительных показах фильмов с рейтингом R. Вероятно, на следующей неделе сборы картины превысят все $ 600 млн. Бюджет триквела составил $ 200 млн, поэтому, чтобы окупиться и начать приносить прибыль, ему нужно заработать как минимум $ 450 млн.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Дата выхода фильма «Дэдпул 3» в кинотеатрах России пока не раскрывается.