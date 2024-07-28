Вышел трейлер комедии «Тополиный пух» с Антоном Лапенко

1 августа в широкий прокат выходит комедия «Тополиный пух» производства Good Story Media и ТНТ. История состоит из трех новелл, каждая из которых повествует об одном и том же событии, с неожиданной точки зрения одного из трех главных героев.

© Кадр из трейлера фильма "Тополиный пух"

Главный герой фильма – одинокий неудачник Саша (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и, не имея возможности что-то изменить, морально сдается… Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю – мужу своей бывшей жены (Антон Васильев). В самый ответственный и неподходящий момент Саша влюбляется в авантюристку (Аглая Тарасова), у которой уже есть парень (Антон Филипенко) и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное.

Действия картины разворачиваются в вымышленном городе Верхнекамск, а съемки прошли в Таганроге. Авторами идеи и сценаристами выступили Илья Петрухин и Олег Гольдфайн, работавшие над сериалами «Ольга» и «Вика-Ураган». Режиссер-постановщик – Артем Лемперт (дебют полного метра, ранее – сериалы «Ольга», «Конная полиция» и др.), при участии Кирилла Клепалова. Оператор-постановщик – Кирилл Клепалов («Дурак», «Я худею», «Ольга»).