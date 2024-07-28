Киану Ривз сыграет главные роли в аниме и фильме по собственному комиксу

На Comic-Con в Сан-Диего было объявлено, что началось производство анимационного сериала по комиксу Киану Ривза BRZRKR. Всего должно быть два сезона.

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Помимо аниме, планируется также фильм с живыми актерами. Оба проекта делаются для Netflix. Они были анонсированы еще в 2021 году, но фаза активной реализации началась лишь сейчас.

BRZRKR – это история о воине по имени Берсеркер, который желает избавиться от бессмертия. Он работает на правительственную организацию, которая обещает помочь ему в этом деле.

Шоураннером проектов выступит сценарист «Терминатора: Зеро» Маттсон Томлин. Сам Киану Ривз собирается исполнить главные роли что в аниме, что в фильме.