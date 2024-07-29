Фильм «Собиратель душ» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в главной роли возглавил кинопрокат России за прошедшие выходные. За минувший уикенд лента собрала 121 млн рублей.

На втором месте расположилась семейная комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх», которая собрала 53,6 млн рублей. Третью строчку занимает семейная комедия Василия Свиридова «Не одна дома», собравшая 21,6 млн рублей.

«Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Вместе с Кейджем в проекте сыграла Майка Монро. Режиссёром выступил Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель».