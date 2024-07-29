Юрий Быков объяснил выбор Нижнего Новгорода для съемок «Метода»

Юрий Быков объяснил, почему выбрал Нижний Новгород для съемок сериала «Метод» (18+). Об этом сообщили журналисты Newsroom24, побывавшие на встрече с режиссером.

Быков рассказал, что сначала хотел снимать картину в Калининграде, но понял, что он мало похож на крупные города средней полосы России, в которых происходит действие сериала. Он долго сомневался между Воронежем и Нижним Новгородом, но в итоге выбор режиссера пал на столицу Приволжья, в которой есть и дореволюционная застройка, и современные здания. Некоторые сцены снимались на Бору и в Дзержинске.

В качестве жилища своего героя Быков выбрал здание мукомольного завода.

Я понял, что он должен жить в какой-то крепости, в замке, как Дракула, — сказал режиссер.



Ранее сообщалось, что нижегородец Марк Эйдельштейн получил главную роль в новом фильме «Космос засыпает».