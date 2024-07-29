На кинофестивале Ferrum-24 покажут картины с пленки 35 мм

Первый кинофестиваль Ferrum-24 пройдет с 26 по 29 сентября в Железноводске, программа включает показы отечественных картин, концерты и творческие вечера, также зрители увидят фильмы советского кинонаследия с пленки 35 мм, сообщили департаменте по связям с общественностью Госфильмофонда России.

"Цель проведения кинофестиваля в Железноводске - привлечение внимания широкой зрительской аудитории к лучшим образцам российского кино, встречи с талантливыми кинематографистами, предоставление возможности передачи опыта молодому поколению артистов и режиссеров", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.



Откроет фестиваль киноконцерт "Лучше гор могут быть только горы", посвященный творчеству Владимира Высоцкого, который пройдет 26 сентября в Доме культуры имени С. Пускепалиса с участием артистов и режиссеров театра и кино. Закрытие планируется 29 сентября на городской площади, где состоится киноконцерт "Кавказская пленница и другие", посвященный юбилею Леонида Гайдая. Прозвучат песни из лент режиссера, будут показаны фрагменты из его комедий, кроме того, зрители увидят "фильм-сюрприз", снятый в регионе Кавказских минеральных вод.

Организаторы называют целью проведения смотра - возрождение уважения к культуре страны и ее традициям, продвижение истинных ценностей и формирование актуального образа будущего, а также организацию нового культурного кластера на юге России. Гостей ждет уникальная программа патриотического кино "Великие полководцы России" и программа "Любимые книги на экране", а также цикл специальных показов фильмов-победителей и фильмов-призеров российских кинофестивалей 2023 и 2024 годов.

О других событиях

Как анонсируют организаторы, помимо программных кинопоказов, гости смогут насладиться фестивальными активностями, подготовленными для популяризации кинематографического наследия страны, например, зрители увидят кинокартины с пленки 35 мм. Такие показы будут организованы в партнерстве с Госфильмофондом России - основным архивом кинофильмов РФ, членом Международной федерации киноархивов. В таком формате будут продемонстрированы фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Любовь и голуби". Также Госфильмофонд России представит выставку редких плакатов к советским картинам.

В разных уголках города будут работать интерактивные площадки "Снимается кино!": артисты в образах режиссеров, операторов, реквизиторов и гримеров создадут иллюзию съемок новой версии фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Бриллиантовая рука". На кастинг и репетиции пригласят прохожих. 27 и 28 сентября на центральной площади города под открытым небом пройдут концерты российских исполнителей и групп. Студенты ГИТИСа представят киномюзикл "Джаз. Девушки. И не только".

Также в дни фестиваля в Пушкинской галерее состоятся творческие встречи и мастер-классы актеров разных поколений. Рядом с галереей гости смогут увидеть модное дефиле по мотивам образов из фильмов Гайдая и кинолент советской эпохи об отдыхе в санаториях и на курортах.