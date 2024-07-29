На фестивале «Одна шестая» покажут кинокартины из пяти зарубежных стран

Картины из Ирана, Китая, Монголии, Чехии и Франции покажут на III Международном кинофестивале дебютов евразийского континента "Одна шестая", который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге и Свердловской области, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС программный директор кинофестиваля, куратор конкурса игрового кино Егор Москвитин.

© кадр из фильма

"В конкурсе есть картины как из Китая, Ирана, так и, допустим, <...> из Франции, Чехии, Монголии", - рассказал он.



Москвитин отметил, что на фестивале представят также шесть российских кинокартин. Организаторы подчеркнули, что в 2024 году в программу впервые включили номинацию "Фильм о фильме". Так, зрители увидят семь фильмов об известных кинокартинах, которые вышли в прокат в 2023-2024 годах, и определят победителей этой номинации.

Фильмом открытия фестиваля станет криминальная трагикомедия "Сломя голову" о трудностях и равнодушии в жизни современного мужчины. Главные роли в картине исполнили Павел Деревянко, Рома Зверь, Егор Корешков, Надежда Михалкова, Владимир Битоков и другие.

За семь дней фестиваля организаторы планируют показать более 40 фильмов в Екатеринбурге, Верхнем Тагиле, Верхней Пышме и Первоуральске.

Кинофестиваль дебютного полнометражного игрового и документального кино - единственный в Евразии. Впервые он прошел в августе 2022 года, за шесть дней работы его посетили более 3 тыс. гостей. В конкурсную и внеконкурсную программу тогда вошли 30 игровых и неигровых фильмов из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран. Были вручены 10 фестивальных наград.