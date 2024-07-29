Стартовали съемки комедийного сериала «Он просто чудо»

Кинокомпания COSMOS Studio объявила о старте съёмок фильма «Он просто чудо». Производство сериала продлится несколько месяцев, после чего премьера шоу состоится на стриминговом сервисе Kion.

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Шоу расскажет историю дружбы Кости, необычного обаятельного мужчины, который знает о мире вокруг не так много, и Лёхи, уличного художника, который думает, что понял этот мир. Дружба между ними – чистая случайность, но именно она перевернёт их представления о мире с ног на голову.

Режиссёром проекта выступит Владислав Иконников («Кибер Иван»), а сценарий подготовил Дмитрий Видавский («Трудные подростки»). Главные роли в сериале сыграют Андрей Максимов («Слово пацана»), Григорий Верник («Игры»), Елена Николаева («Лёд 3») и другие актёры.