Продюсер Marvel поделилась идеями для второго сезона сериала «Женщина-Халк»

С выхода сериала «Женщина-Халк: Адвокат» от Marvel прошло почти два года, однако топ-менеджеры студии продолжают намекать, что шоу получит второй сезон. В недавнем интервью продюсер «Дэдпула и Росомахи» Венди Джейкобсон заявила, что сама не знает, получит ли история Дженнифер Уолтерс продолжение.

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Однако женщина всё же рассказала, что именно ей хотелось бы увидеть в возможном втором сезоне. И здесь у продюсера два варианта: либо очень приземлённая история адвоката в Лос-Анджелесе, либо участие персонажа в делах мультивселенной.

Я не знаю, выйдет ли второй сезон «Женщины-Халка». Мне нравится в женской версии Халка, что она присутствует в повседневной жизни героини. Это женщина лет 30, пытающаяся разобраться в своей жизни, карьере и дружбе, и ей просто удалось превратиться в Халка. Мне бы хотелось узнать о ней побольше. Я бы хотела посмотреть очень, очень приземлённое продолжение истории в Лос-Анджелесе, либо увидеть героиню в мультивселенной.



Сериал «Женщина-Халк: Адвокат» вышел осенью 2022 года и получил смешанные отзывы от пользователей и критиков. Шоу рассказывает историю двоюродной сестры Брюса Бэннера, которая получает возможность превращаться в сверхсильное зелёное существо.