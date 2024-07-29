Сборы триллера «Тихое место: День первый» превысили $ 250 млн

По итогам месяца проката сборы фильма «Тихое место: День первый» превысили $ 250 млн. На достижение этого результата ленте потребовалась четыре недели проката — премьера картины состоялась 27 июня. На домашний регион — США и Канаду — приходится чуть больше половины от всей кассы.

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Учитывая бюджет картины в $ 67 млн, третья часть хоррор-франшизы уже окупилась. Тем временем до первых двух частей лента уже наверняка не доберётся: оригинальный фильм собрал $ 340 млн, а его продолжение — $ 297 млн.

«Тихое место: День первый» рассказывает о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре вторжения инопланетян в Нью-Йорке. Главные роли в ленте исполнили Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Лупита Нионго («12 лет рабства»). Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски («Свинья»).