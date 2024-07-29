Актёр Иван Жданов привёз премьеру в родной Екатеринбург

Актёр Иван Жданов анонсировал в своих соцсетях российскую премьеру постановки «Мы летим», где он исполняет главную роль. Он же является продюсером спектакля.

Впервые постановку зрители увидят в екатеринбургском Дворце молодежи 29 июля. Режиссером назван Кирилл Вытоптов. В ролях Татьяна Арнтгольц, Ольга Арнтгольц, Александр Ратников и другие.

«Мы в родном для меня Екатеринбурге. Волнения нет», – сказал актер Жданов в видео для подписчиков.



Эта постановка представляет собой захватывающее переосмысленное воплощение классической пьесы французского театра XX века, являющейся ярким образцом «комедии положений». На сцене разворачивается живописная история об успешном парижском архитекторе Бернаре, который не только оказывается мастером своего дела, но и настоящим ловеласом с завидным обаянием.

Удивительно, но этот обаятельный герой умудряется одновременно ухаживать за тремя авиастюардессами, каждая из которых находится в неведении о существовании остальных. У него есть француженка Мишель, страстно любящая романтические встречи в уютных бистро Парижа; немецкая красавица Марта, следящая за точностью расписаний и сентиментальными моментами; и, наконец, американка Мэри, с её задором и яркой натурой, летящей по жизни так же быстро, как по своим маршрутам.

Каждая из девушек трудится на разных авиалиниях, что дает Бернару возможность ловко планировать свои свидания и избегать случайных встреч. Однако, как это часто бывает в комедийных ситуациях, однажды его ловкость дает сбой. Непредвиденные обстоятельства приводят к череде нелепых и смешных недоразумений, когда все три очаровательные дамы оказываются в одном месте в одно время.

Пьеса «Боинг-Боинг» Камолетти полна ярких коллизий, искрометного юмора и неожиданных поворотов, рождающих комичные моменты.



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