«Жар-птица» Романа Михайлова откроет XII фестиваль «Короче»

Новая картина Романа Михайлова «Жар-птица» станет фильмом открытия XII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» — премьера состоится 20 августа в Калининграде.

© Кадр из сериала «Жар-птица»

В фильме снялись Марк Эйдельштейн, Александра Киселева, Ларик Маров, Мария Мацель, Чингиз Гараев и другие. В проекте также принял участие рэп-исполнитель Хаски. Клип на его сингл «Сколько стоят деньги?», вышедший ранее, стал частью картины.

Съемки фильма проходили в городе Варанаси в Индии. По сюжету актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре она перестает понимать, происходит ли то, что она видит в Индии или же это декорации внутри ее родного театра. Маски, куклы, песни – это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга?