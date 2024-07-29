Стартовали съемки исторической драмы «Князь Андрей»

Начались съемки многосерийной исторической драмы "Князь Андрей".

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Время и место действия - Древняя Русь, XII век, период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта - княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий видит в своем сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на бунт.

Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Но, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов.

Роль Андрея Боголюбского в картине исполнит Александр Голубев. Также в ролях Александр Балуев, Сергей Безруков, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Борис Каморзин, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Станислав Любшин и многие другие.

Режиссер Давид Ткебучава рассказывает о фильме:

"Фигура Андрея Боголюбского мало известна людям, поэтому, в первую очередь, наш проект носит просветительскую миссию. Андрей Боголюбский - это святой, канонизированный при Петре I, и, конечно, рассказывать о таком человеке - большая ответственность. Он был причислен к лику святых из-за любви людей, и это очень важно показать в фильме. Но "Князь Андрей" - не просто кино, это многогранный труд. Снимать картину о XII веке очень сложно, нужно собрать огромное количество информации, много нового узнать, открыть огромное количество деталей быта, взаимодействия людей. И этот проект - вызов для меня: смогу ли я правильно рассказать эту историю, смогу ли заинтересовать зрителей, захотят ли они потом открыть книги, прочитать об Андрее Боголюбском".



Съемки многосерийного фильма "Князь Андрей" пройдут в Москве, Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери. Телевизионная премьера запланирована в эфире канала "Россия". Сериал сделан поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").