Владельцы кинотеатров объяснили успех «Собирателя душ»

Фильмы ужасов никогда не были популярны в России, уровень их сборов — как правило, 50-200 млн рублей, сказал НСН Алексей Воронков.

В России с весны 2024 года в кинопрокате не появлялись заметные отечественные ленты, на фоне отсутствия конкуренции первое место по сборам занял далеко не самый успешный «Собиратель душ». Об этом НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Фильм ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем ранее возглавил кинопрокат в России и СНГ в первые после премьеры выходные, собрав за четыре дня 120 млн рублей. Воронков объяснил удачный старт картины отсутствием конкурентов среди российских фильмов.

«Сейчас в российских кинотеатрах не показывают сильных картин с большим потенциалом. Спад пошел с апреля, последними заметными фильмами стали “Сто лет тому вперед” и “Майор Гром: Игра”. После этого больших премьер в кинотеатрах особо не было. На фоне фильмов средней руки появился первый более-менее заметный фильм, который получил прокатное удостоверение. Если бы была большая конкуренция, не думаю, что “Собиратель душ” вырвался бы вперед. Если мы посмотрим историю последнего десятилетия, фильмы с Кейджем не входили даже в ТОП-5. Просто наше кино оказалось немного слабее по уровню для зрителя, который захотел увидеть что-то необычное», — сказал Воронков.



Собеседник НСН отметил, что фильмы ужасов никогда не были сверхпопулярными в России.

«Фильмы ужасов в России всегда занимали свою нишу. Они никогда не собирали миллиарды; их сборы были на уровне 50-200 млн рублей. Из последних сильных фильмов ужасов, имевших успех в России, могу назвать “Оно” и “Астрал”. На фоне больших проектов на этот жанр никто не обращал внимания. Если мы откроем сетку кинотеатров, каждый месяц точно выходит не по одному фильму ужасов, они работают в свою нишу и со своим обычным потенциалом», — подытожил он.



Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская заявила, что подавляющее большинство отечественных премьер 2024 года не оправдали ожиданий, если запретить нелегальный показ голливудских блокбастеров, через какое-то время кинотеатры закроются.