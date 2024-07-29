Кевин Смит анонсировал фильм «Джей и Молчаливый Боб 3»

Актёр, режиссёр, продюсер и комик Кевин Смит анонсировал продолжение комедийной серии «Джей и Молчаливый Боб». У проекта пока нет даты, однако автор планирует начать работу над ним после выхода комедии «The 4:30 Movie».

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Продолжение получило подзаголовок «Войны магазинов» и расскажет о знаменитых персонажах, которые управляют аптекой. Однажды они начинают вести активную борьбу против своих конкурентов, тем самым начиная те самые «Войны магазинов». К главным ролям вернутся Джейсон Мьюз и сам Кевин Смит.

«Джей и Молчаливый Боб» — дилогия фильмов о лоботрясе Джее и его друге Бобе, который постоянно молчит. Впервые герои появились в фильме «Клерки» 1994 года, после чего персонажи также встречались в новых картинах франшизы. В последний раз герои появлялись в фильме «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», вышедшем в 2019 году.