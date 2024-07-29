Дэн Эйкройд признал вину за провал женских «Охотников за привидениями»

Дэн Эйкройд частично признал вину за провал женских «Охотников за привидениями» 2016 года
Легендарный актер и соавтор всех фильмов «Охотники за привидениями» взял на себя часть вины за финансовый провал перезапуска 2016 года с женским составом, но в то же время похвалил этот фильм, считая его удачным.
В ремейке приняли участие Мелисса Маккарти, Кристен Уиг, Кейт МакКиннон, Лесли Джонс и Крис Хемсворт. Фильм получил разгромнейшую критику и при стоимости $144 млн принес лишь $229,1 млн в мировом прокате. Это считается убытком, так как для прибыли бюджет нужно покрыть более чем вдвое.
«Мне понравился фильм режиссера Пола Фига с этими эффектными женщинами. В то время я злился на них, потому что должен был выполнять обязанности продюсера, но не делал свою работу и не спорил о расходах. И, возможно, фильм стоил больше, чем должен был, но все эти фильмы такие», – отметил актер.
Эйкройд в первых двух и последних двух фильмах франшизы играл доктора Рэймонда Стэнза, а в женской версии появился в образе неизвестного таксиста.
Интересно, что в 2017 году, комментируя провал, он возложил вину на режиссера Пола Фига, подробно объяснив, что тот отказывался снимать согласованные сцены в угоду своему видению. Но тестовые показы оказались провальными. Пришлось организовывать дополнительные съемки, обошедшиеся, по словам Эйкройда, в $30-40 млн. Позже студия Sony опровергла эти данные, сказав, что досъемки вышли на порядок дешевле, в районе $4 млн. Спустя еще семь лет, актер сильно смягчил риторику.
«Я официально заявляю, что очень горжусь тем, что мне удалось приложить руку к этому фильму и принять в нем участие, я полностью поддерживаю его и ничуть его не очерняю. Думаю, он отлично вписывается в общий ряд», – добавил Эйкройд.