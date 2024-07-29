Дэн Эйкройд признал вину за провал женских «Охотников за привидениями»

Легендарный актер и соавтор всех фильмов «Охотники за привидениями» взял на себя часть вины за финансовый провал перезапуска 2016 года с женским составом, но в то же время похвалил этот фильм, считая его удачным.

© Кадр из фильма

В ремейке приняли участие Мелисса Маккарти, Кристен Уиг, Кейт МакКиннон, Лесли Джонс и Крис Хемсворт. Фильм получил разгромнейшую критику и при стоимости $144 млн принес лишь $229,1 млн в мировом прокате. Это считается убытком, так как для прибыли бюджет нужно покрыть более чем вдвое.

«Мне понравился фильм режиссера Пола Фига с этими эффектными женщинами. В то время я злился на них, потому что должен был выполнять обязанности продюсера, но не делал свою работу и не спорил о расходах. И, возможно, фильм стоил больше, чем должен был, но все эти фильмы такие», – отметил актер.



Эйкройд в первых двух и последних двух фильмах франшизы играл доктора Рэймонда Стэнза, а в женской версии появился в образе неизвестного таксиста.

Интересно, что в 2017 году, комментируя провал, он возложил вину на режиссера Пола Фига, подробно объяснив, что тот отказывался снимать согласованные сцены в угоду своему видению. Но тестовые показы оказались провальными. Пришлось организовывать дополнительные съемки, обошедшиеся, по словам Эйкройда, в $30-40 млн. Позже студия Sony опровергла эти данные, сказав, что досъемки вышли на порядок дешевле, в районе $4 млн. Спустя еще семь лет, актер сильно смягчил риторику.