Вышел трейлер «Дня шакала» с Лашаной Линч

Первый тизер-трейлер сериала «День шакала» (The Day of the Jackal) представили Sky и Peacock 26 июля 2024 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что сценарий основан на одноименном романе Фредерика Форсайта.

- Непревзойденный и крайне неуловимый убийца-одиночка Шакал (Эдди Редмэйн) зарабатывает на жизнь, выполняя заказные убийства за самую высокую плату, - сообщается в синопсисе. - Но после своего последнего дела он встречает достойного соперника в лице упорной британской разведчицы (Лашана Линч), которая начинает выслеживать Шакала в захватывающей игре в кошки-мышки по всей Европе, оставляющей за собой разрушения.

В 10-серийном фильме также снялись Чикуди Ивуджи, Чарльз Дэнс, Урсула Корберо, Кристи Мейер, Мартин Макдугалл, Ли Байфорд, Расселл Баллог и др. Главным режиссером выступил Брайан Кирк

Премьера «Дня шакала» состоится 7 ноября на Sky в Великобритании и на Peacock в США.