Netflix близок к завершению аниме по комиксу Киану Ривза

Производство аниме-адаптации комикса BRZRKR, над которым работал известный актёр Киану Ривз, находится на финальной стадии — об этом сообщает IGN.

© Чемпионат.com

Спустя три года после анонса Netflix близок к завершению проекта. Отрисовку начнут уже осенью — это означает, что аниме от Netflix может выйти в 2025 году.

BRZRKR рассказывает о бессмертном полубоге, который устал от бесконечных войн и хочет прекратить своё существование. В этом ему готово помочь правительство США — но в обмен Берсерк должен выполнить ряд секретных спецопераций.

Комикс вышел в марте 2021 года и сразу стал бестселлером. Первый выпуск разошёлся тиражом более 615 тыс. копий. Параллельно Netflix работает над полнометражным фильмом по BRZRKR.