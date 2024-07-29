Войнов заявил о готовности сыграть камео в фильме об Олимпиаде‑2018

Хоккеист Вячеслав Войнов в интервью «Матч ТВ» заявил, что не против в будущем сыграть камео в фильме, посвященном событиям Олимпийских игр в Пхенчане.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ» заявил, что обсуждал с актером и режиссером Владимиром Машковым идею съемок фильма о победе мужской сборной России по хоккею на Играх‑2018 в Пхенчане. В финале сборная России обыграла в овертайме команду Германии (4:3 ОТ).

— Слышали, что о той Олимпиаде даже хотят снять фильм?

— Я буквально вчера прочитал об этом, что это может быть проект Владимира Машкова. Когда мы ехали на Олимпиаду, то смотрели его кино «Движение вверх». Всей командой, вместе с Романом Борисовичем Ротенбергом съездили посмотреть этот фильм, и он нас очень вдохновил. Идея с кино про хоккей очень классная. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Кто мог бы исполнить роль Вячеслава Войнова?

— Я не знаю, хотя было бы интересно посмотреть на себя со стороны. Если что, я сам в этом фильме готов сыграть камео, — сказал Войнов «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Войнов набрал за «Ак Барс» 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В составе сборной России Войнов выиграл Олимпийские игры в 2018 году, а также стал серебряным призером Олимпиады‑2022. Защитник является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос‑Анджелеса».