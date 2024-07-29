Режиссер «Трансформеров» экранизирует сериал российского аниматора

Режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй хочет экранизировать YouTube-сериал российского аниматора Алексея Герасимова, информирует Variety. Речь идет о проекте Skibidi Toilet. По словам экс-президента Paramount Pictures Адама Гудмана, сейчас вопрос производства обсуждается.

© Кадр из фильма «Трансформеры»

Мы сейчас ведем переговоры как по части телевидения, так и первые переговоры по части фильма, — уточнил он в интервью изданию.



Гудман подчеркнул, что проект российского аниматора может превратиться в серию коротких видеороликов и игр. Сериалу предрекли долгосрочное будущее.

По данным издания, рост аудитории всего, что касается Skibidi, был «ошеломляющим». Миграция проекта на телевидение подтверждает масштаб зрителей, который сериал набрал на YouTube.

В шоу главные герои являются агентами, у которых вместо головы видеокамеры. Им противостоят «Скибиди-туалеты». Последние представляют собой унитазы, из которых торчат человеческие головы. В каждой серии звучит ремикс на песню Нелли Фуртадо и трек Skibidi Dop Dop Yes Yes из мемов.

Ранее россиян предупредили о замедлении работы YouTube. Депутат Александр Хинштейн отметил, что скорость трафика уже сократилась на 40%. В ближайшее время этот показатель вырастет.