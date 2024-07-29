Энна Хардвик сыграет футболиста Роя Кина в фильме «Сайпан»

Стив Куган («Филомена», «Расплата») и Энна Хардвик («Нормальные люди», «Шестая заповедь») исполнят главные роли в фильме «Сайпан» (Saipan), посвященном легендарному ирландскому футболисту Рою Кину. Как сообщает Variety, сценарий написал Пол Фрейзер («Ботинки мертвеца»), а режиссерское кресло займут Гленн Лейберн и Лиза Баррос Д’Ca, снявшие вместе фильмы «Вишневая бомба», «Хорошие вибрации» и «Обыкновенная любовь» и сериал «Одержимость».

© РИА Новости

Название фильма отсылает к так называемому «Сайпанскому инциденту» 2002 года, когда Кин был капитаном сборной Ирландии, перед чемпионатом мира по футболу FIFA в Японии и Корее. Во время подготовки на крошечном острове Сайпан звезда футбола, известный своим вспыльчивым темпераментом на поле и за его пределами, публично поссорился с тренером Миком Маккарти, разгневавшись на условия тренировок, стратегию, организацию поездок, диету, а также компетентность наставника сборной. В результате Рой покинул базу и вернулся в Ирландию (хотя Маккарти позже заявил, что он отправил его домой). Инцидент вызвал в ирландском обществе бурные споры о том, кто виноват в этой ситуации, а Кин не играл за свою страну до 2004 года, пока Маккарти не ушел с поста тренера.

Авторы фильма обещают рассказать о событиях, предшествовавших «ирландской зажигательной кампании на чемпионате мира 2002 года»

Хардвик сыграет Кина, а Куган – Маккарти. Съемки начнутся в ближайшее время, производством занимаются Vertigo Releasing и Wildcard, а премьера назначена на лето 2025 года.