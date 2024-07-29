Сюжет Дэдпул и Росомаха: пересказ событий фильма, главное из кино, история

Столько неожиданных персонажей Marvel ещё не собирала.

© постер фильма «Дэдпул и Росомаха»

На днях в мировой прокат вышел «Дэдпул и Росомаха». Мы уже хвалили фильм за потрясающие камео и драйвовый экшен. Но что именно происходит в хите Marvel? Пересказываем сюжет и сцены после титров.

«Дэдпул и Росомаха»: главное о фильме

Название: «Дэдпул и Росомаха» (Deadpool & Wolverine).

Режиссёр: Шон Леви.

Актёры: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин и другие. Дата выхода: 25 июля 2024 года.

Дата выхода в России: предварительно август 2024 года

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Продолжительность: 127 минут

Страна: США.

«Дэдпул и Росомаха»: где смотреть?

Пока фильм показывают только в зарубежных кинотеатрах. Неофициальные показы в наших кинотеатрах неизбежно начнутся – вероятно, в августе. В цифре новинка выйдет ориентировочно в октябре-ноябре.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Disney.

«Дэдпул и Росомаха»: весь сюжет

Со времён второй части жизнь Дэдпула сильно изменилась. Его не взяли в команду «Мстителей», отношения с Ванессой подошли к концу, да и геройства остались в прошлом. Теперь Уэйд Уилсон безуспешно торгует машинами, не надевает костюм и вообще считает себя лузером.

Всё меняется на день рождения героя, где собираются все друзья. Дэдпул приятно проводит время, но агенты УВИ (Управление временными изменениями) внезапно похищают бедолагу.

Уэйд переживает, что дело во временных прыжках из второй части, но УВИ на них плевать. Загадочный мистер Парадокс рассказывает, что мир Дэдпула медленно умирает. Всё из-за гибели ключевого субъекта, без которого реальность попросту не может долго существовать. Речь о Росомахе, погибшем в «Логане».

Парадокс не хочет ждать сотни лет увядания, поэтому предлагает Дэдпулу ускорить уничтожение мира с помощью девайса «Потрошитель времени» и в обмен получить статус величайшего героя. Но Уэйд любит своих друзей: он похищает пульт для прыжков по измерениям и ищет в других мирах нового Росомаху. Вдруг в его реальности всё наладится, если отыскать замену.

Большинство Логанов просто убивают Дэдпула. Встречается даже недружелюбный Росомаха в исполнении Генри Кавилла. Но худшего и презираемого во всех мирах Логана всё же заманивают в УВИ. Всё благодаря лживому обещанию Уэйда, что агенты УВИ исправят его ошибки. Вот только Парадокс не рад встрече, поэтому отправляет Дэдпула и Логана в Пустоту. Это мир, где ненужные герои должны умереть от рук Алиота (могущественный пожиратель из «Локи»).

Пустота напоминает мир «Безумного Макса». Там даже есть рейдеры, которые хотят отвести персонажей к некоей Кассандре Нове. Внезапно появляется Крис Эванс и вступает в драку с рейдерами. Герои думают, что перед ними Капитан Америка, но Эванс оказывается Джонни Штормом из «Фантастической Четвёрки». Увы, отряд ловят с помощью поглотителя огня Пиро и везут к Кассандре.

Злодейка оказывается сестрой-близнецом Чарльза Ксавьера. Она управляет материей и вторгается в сознание людей, пронзая их пальцами. Девица скармливает жертв Алиоту, поэтому её логово остаётся невредимым. За годы подобной жизни Пустота полюбилась Кассандре.

Дэдпул говорит, что Джонни Шторм жестоко обзывал Кассандру, хотя в кадре никаких грубостей не звучало. За это злодейка потрошит Шторма, а Дэдпул и Логан под шумок сбегают. По пути они дерутся, а затем встречают давно забытых героев: Гамбита из отменённого фильма, Электру из старого «Сорвиголовы», Блэйда в исполнении Уэсли Снайпса и X-23 из «Логана».

После долгих споров персонажи решают дать Кассандре отпор и вынудить открыть портал в другую реальность. С этим поможет шлем её прислужника Джаггернаута, который блокирует экстрасенсорные способности. Росомаха не хочет идти, но после душевного разговора с X-23 соглашается. Оказывается, в своей реальности Логан много пил и не помогал Людям Икс. Когда он вернулся с очередной гулянки, нашёл друзей мёртвыми — их перебили охотники на мутантов. Росомаха не может себя за это простить.

На базе Кассандры разворачивается эпическая битва. Среди врагов Саблезубый, Жаба, Азазель, Каллисто и множество других легендарных негодяев. X-23 отрубает голову Джаггернауту, после чего Дэдпул и Росомаха надевают на Кассандру шлем. В процессе она получает пару пуль от своего союзника Пиро и не может вылечиться. В итоге у героев есть выбор: снять шлем и надеяться, что девушка исцелится и откроет портал, или ждать её смерти и застрять в Пустоте навсегда.

Росомаха произносит трогательную речь о Чарльзе Ксавьере, который полюбил бы и спас Кассандру. Растроганная девушка открывает портал с помощью девайса Доктора Стрэнджа и отпускает Дэдпула и Росомаху. Х-23, Блэйд и остальные восхищённо смотрят за побегом — следом их накрывает Алиот.

Кассандра выясняет, что Пиро стрелял в неё по приказу УВИ. Ради мести она проникает в нашу реальность и с помощью «Потрошителя времени» готовится уничтожить вообще всю мультивселенную. Чтобы Дэдпул и Росомаха не мешались, Кассандра натравливает на них армию Дэдпулов. Там малыш-Дэдпул, собака-Дэдпул, ковбой-Дэдпул, озвученный Мэттью Макконахи, и много кто ещё.

Из-за регенерации драка была бы вечной, но её останавливает Питер, лучший друг Уэйда Уилсона. Оказывается, все Дэдпулы обожают Питера, поэтому перестают махать кулаками и носят мужчину на руках.

Дэдпул и Росомаха узнают от Парадокса, что остановить «Потрошитель времени» можно всего одним способом: замкнуть цепи материи и антиматерии. Минус в том, что персонаж, который сделает это, будет бесповоротно уничтожен. Под песню Мадонны Росомаха и Дэдпул замыкают цепь, уничтожают «Потрошитель», а вместе с ним и Кассандру. К счастью, герои выживают — потому что вместе они сила.

В финале Парадокса берут под арест, а Дэдпула и Росомаху оставляют в покое. Переписывать депрессивное прошлое Логана не решаются, ведь именно оно сделало мужчину спасителем всех миров. Также из Пустоты вытаскивают X-23, она дружно общается с Росомахой в гостях у Дэдпула. Сам Уэйд Уилсон снова сходится с Ванессой, ведь персонаж наконец стал кем-то.

«Дэдпул и Росомаха»: сцены после титров

В первой сцене после титров ничего не тизерят. Там актёры просто делятся впечатлениями: Райан Рейнольдс рассказывает о мечте сыграть Дэдпула, Дженнифер Гарнер рассуждает об особенностях Электры, кто-то просто шутит.

Вторая сцена интереснее. Помните, как Дэдпул оболгал Джонни Шторма и обрёк того на мучительную смерть? Оказывается, Джонни действительно жестоко материл Кассандру. Это доказывает безумный монолог персонажа.