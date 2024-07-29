Сергей Безруков анонсировал продолжение сериала «Бизон. Дело манекенщицы»

Съемки сиквела сериала «Бизон. Дело манекенщицы» запланированы на 2025 год. Об этом сообщил сыгравший в кинопроекте следователя МУРа Кирилла Бессонова Сергей Безруков.

- Пишется продолжение. Я надеюсь, что в следующем году мы приступим к съемкам, - признался ТАСС актер и добавил, что в 2024 году выйдет сериал «Плевако» с его участием.



Кроме того, Сергей Безруков должен в августе сняться в фильме «Искупление» новгородского режиссера Константина Еронина.

- Там у меня главная роль. И просто очень интересный сценарий, очень интересная работа, авторская, поскольку Костя - такой авторский режиссер. У него есть свой почерк, свое видение. Такой арт-хаус, - рассказал Сергей Безруков.



Напоминаем, что сериал «Бизон: Дело манекенщицы» стартовал 9 октября 2023 года на Первом канале. Действие многосерийного детективного фильма происходит в Москве в 1974 году. Во время показа новой коллекции в Доме на Кузнецком мосту в подсобном помещении находят тело манекенщицы Милы Никаноровой.