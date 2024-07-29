29 июля в онлайн-кинотеатре Hulu состоялась премьера 12-го сезона мультсериала «Футурама». В продолжение войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам. Финал состоится 30 сентября.

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Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Hulu.

Ранее Hulu уже выпустил 11-й сезон шоу — через 10 лет после официального закрытия. В ближайшие годы «Футурама» получит как минимум два сезона, которые продолжат историю Фрая и компании.

«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, после чего её возродили в 2008 году ещё на пять сезонов. К своим ролям в продолжении вернулись практически все оригинальные актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио.