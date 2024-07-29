В Москве прошла премьера фильма «Тополиный пух»

Премьерный показ комедии "Тополиный пух" с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой в главных ролях прошел в кинотеатре "Художественный" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Сюжет фильма построен вокруг одинокого неудачника Саши (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. В самый ответственный и неподходящий момент Саша влюбляется в авантюристку (Аглая Тарасова), у которой уже есть парень (Антон Филипенко), и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). История состоит из трех новелл, каждая из которых повествует об одном и том же событии с точки зрения одного из главных героев.

В беседе с корреспондентом ТАСС Лапенко рассказал, что сыграть одну и ту же историю три раза легко.

"Это не так сложно, как несколько дублей", - сказал он.



Авторами идеи и сценаристами выступили Илья Петрухин и Олег Гольдфайн, работавшие над сериалами "Ольга" и "Вика-ураган". Режиссер-постановщик - Артем Лемперт. Для него "Тополиный пух" стал дебютом в полном метре, ранее Лемперт режиссировал сериалы "Ольга" и "Конная полиция".

"Казалось, что опыт работы над сериалами я просто перенесу, и полный метр снимется, а когда начал готовиться, я понял, что это совсем другой формат, другой подход", - поделился с ТАСС Лемперт.



Вторым режиссером и оператором-постановщиком выступил Кирилл Клепалов, работавший над фильмом "Дурак" и сериалами "Я худею" и "Ольга".

"Тополиный пух" стал фильмом открытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький Fest". В ленте звучат хиты группы "Иванушки International", в том числе "Тополиный пух", а ее солист Андрей Григорьев-Апполонов также принял участие в съемках и сыграл самого себя. В широкий прокат картина выходит 1 августа.