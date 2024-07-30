В Омске пройдет Фестиваль уличного кино

В Омске 2 августа состоится Фестиваль Уличного Кино.

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В нашем городе он пройдет сразу на двух площадках: открытая сцена на бульваре Мартынова и арт-пространство Городского музея «Искусство Омска». Омичей ожидает насыщенная творческая программа, включающая выступления музыкальных коллективов и показы лучших фильмов фестиваля за прошедшие годы.

В арт-пространстве Городского музея «Искусство Омска» творческий вечер начнется в 19 часов, а на бульваре Мартынова - в 18:00. Открывать его будут вокалисты «Chapskaya Music Group» и артисты Драматического Лицейского театра с музыкально-поэтическим концертом «К родному городу – с любовью!».

После этого начнутся показы конкурсных фильмов фестиваля и программы конкурсных видеороликов-зарисовок о разных городах нашей страны от видеохостинга Rutube. По окончании показа каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучшую киноленту фестиваля, отметив фонариком лучший фильм. Организаторы замерят уровень света и в сентябре наградят победителя миллионом рублей.

Фестиваль Уличного Кино уже стал традиционным мероприятием для многих городов России. Как отмечает генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков, многие из участников прошлых лет стали известными российскими режиссерами. Он также подчеркивает, что у зрителей есть уникальная возможность увидеть будущих звезд кино на самом начальном этапе их карьеры.