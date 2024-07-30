17-й кинофестиваль «Восток&Запад» представит 10 российских драм

Полное распространение фестиваля будет опубликовано в середине августа.

© кадр из фильма

С 23 по 29 августа в Оренбурге пройдет уже 17-ый Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард», на котором будет представлена программа российского кино.

Всего в конкурсной программе будут представлены три номинации: международная, российская «Сплетенные параллели» и короткометражные фильмы. В российской программе будет показано 9 фильмов отечественного производства и одна лента от режиссера из Кыргызстана.

Все 10 фильмов в этом году – драмы с различными эмоциональными оттенками. Среди них мелодрамы «Четыре четверти», «Она танцует», «Ласточка», «EROR 404», освещающие темы любви, жизни и внутренних проблем человека.

Мистическая драма «Легенды вечных снегов» от режиссера Алексея Романова представляет собой роуд-муви, смешивающий черты драмы и триллера. Трагическая любовь и события, связанные с ней, разворачиваются на снежных просторах, освещенных полярным сиянием.

Философская драма «Надо снимать фильм о любви» режиссера Романа Михайлова была снята в Индии и является притчей о том, как любовь может спасти мир.

Трагикомедия «Лиссабон» посвящена теме семейных отношений.

Драмы «Эра» и «Там, где танцуют стерхи» рассказывают о человеческой судьбе и преодолении жизненных преград.

Возрастные ограничения (18+)