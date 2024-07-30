«Пчеловод» и продолжение «Планеты обезьян» лидеры торрент-трекеров в 2024

Самым популярным фильмом на пиратских ресурсах в первой половине 2024 года стал «Пчеловод». На втором месте — предыстория «Голодных игр», на третьем — продолжение франшизы «Планета обезьян». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные F.A.C.C.T и «Бюллетеня кинопрокатчика».

© кадр из фильма

Сборы «Пчеловода» в РФ и СНГ в неофициальном прокате составили 35,5 млн руб., фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» — 102 млн руб., «Планета обезьян: Новое царство» — 46,2 млн руб. В рейтинг картин также вошли «Дом у дороги», «Создатель», «Каскадеры» и «Дюна». Эти ленты не были представлены в официальном прокате из-за ухода зарубежных мейджоров.

Однако в список самых востребованных для скачивания на пиратских ресурсах вошли и фильмы, которые можно было легально увидеть в кинотеатрах и на видеостримингах. Например, «Падение империи» и «Герой наших снов», которые доступны на «Кинопоиске», «Иви» и Okko.

Доходы от пиратства видеоконтента по итогам прошлого года выросли на 11% по сравнению с 2022 годом (до 3,36 млрд руб.). При этом их доля на рынке снизилась с 3,4% до 2,9%. Собеседники издания на медиарынке прогнозируют, что объем пиратского сегмента по итогам 2024 года вновь вырастет на 8−10%.

Ранее сообщалось, что доходы онлайн-пиратов в России упали на 55% за последние пять лет. Причиной сокращения прибыли может быть успешная блокировка ресурсов.