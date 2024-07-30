Эксперт назвал причину успеха фильма «Собиратель душ» в России

«Собиратель душ» — новый фильм ужасов с Николасом Кейджем в главной роли, который пришёлся зрителям по душе. Картина обрела успех и в России. О том, почему так случилось, порассуждал эксперт — председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

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По его мнению, успех ленты в России связан с тем, что в российских кинотеатрах не осуществляется показ «сильных картин с большим потенциалом». Воронков отметил, что в кинотеатрах страны с весны 2024 года не было больших премьер, поэтому на первый план смог выйти «более-менее заметный фильм».

Фильмы ужасов в России всегда занимали свою нишу. Они никогда не собирали миллиарды. Их сборы были на уровне 50–200 млн рублей. Из последних сильных фильмов ужасов, имевших успех в России, могу назвать «Оно» и «Астрал».



«Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.