Перечислены самые популярные мультфильмы у детей

Самыми популярными мультфильмами в первой половине лета 2024 года среди пользователей до 16 лет стали «Три кота», «101 далматинец» и «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

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В топ также попали такие мультфильмы, как «Яга и книга заклинаний», «Маша и Медведь», «Барбоскины», «Смешарики» и «Чебурашка».

Порядка 91% опрошенных россиян рассказали, что разрешают своим детям и внукам смотреть видеоконтент: мультфильмы, кино, телевизор и различный контент в интернете. Еще 27% респондентов рассказали, что смотрят со своими детьми и внуками мультфильмы из своего детства, потому что считают, что они учат детей пониманию добра и зла, доброте, дружелюбию, заботе о близких, ценности человеческой жизни и храбрости. Среди таких мультфильмов опрошенные всех возрастов чаще всего называли «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Король Лев», «Домовенок Кузя» и «Маугли».

Кроме того, 75% опрошенных считают, что просмотр видеоконтента детьми не несет вреда детям. Среди аргументов россияне называли, что это хороший способ отвлечь и занять ребенка, и что специализированный детский контент благоприятно влияет на развитие ребенка.

Опрос проведен онлайн-кинотеатром KION. В опросе приняли участие две тысячи респондентов – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, у которых есть дети и внуки в возрасте до 16 лет, по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.

Ранее преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров заявил, что самым успешным анимационным проектом в российском прокате является мультфильм «Три богатыря на дальних берегах», а за рубежом в топе была «Снежная королева», напоминает «Свободная пресса».