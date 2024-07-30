Ольга Смирнова снялась в новом сезоне сериала «Бедный олигарх»

12 августа на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычёвым и Максимом Лагашкиным. Харизматичный дуэт опального бизнесмена и его верного дворецкого отправится в российскую глубинку, чтобы «заземлиться» и попробовать установить там свои порядки. Также в съемках приняла участие уральская актриса Ольга Смирнова.

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Ольга снялась почти в 50 ролях. Она родилась и выросла в Екатеринбурге, окончила школу современного танца при Екатеринбургском центре современного искусства, после чего окончила РАТИ-ГИТИС.

В третьем сезоне сериала «Бедный олигарх» Виктор Гнида и Адам после побега из английской тюрьмы поселяться в российской деревне. Однако на родине бизнесмена никто встречать с распростёртыми объятиями не спешит. Местные считают его предателем-эмигрантом, с которыми никто не хочет иметь дел. Не смотря на то, что главный герой останется без поддержки и средств к существованию, он воспримет эти обстоятельства как новый вызов и начнет борьбу за влияние в деревне Нижние Васюки.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что свердловский актер Илья Борисов рассказал о новом российском фильме «Тополиный пух».