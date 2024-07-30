Братья Руссо получат более $80 млн за режиссуру новых «Мстителей»

Братья Джо и Энтони Руссо, назначенные режиссерам фильмов «Мстители: Судный день» (2026) и «Мстители: Секретные войны» (2027), получат не менее $80 млн за работу.

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Именно они были постановщиками двух самых успешных фильмов Киновселенной: «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», заработавших в прокате колоссальные $4,851 млрд.

По данным Variety, студия Marvel согласилась работать на условиях братьев. Соглашение не включает долю от прибыли, но предусматривает бонусы, если фильмы соберут $750 млн и $1 млрд. Кроме того, Руссо будут продюсировать производство через свою компанию AGBO, что необычно для Marvel, так как студия обычно работает с внутренними продюсерами.

Также стало известно, что найм братьев Руссо был одним из условий возвращения в Киновселенную Роберта Дауни мл..