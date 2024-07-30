Какой получилась драма «Призрачный свет» — один из главных хитов «Сандэнса»

Над тем, как человеку пережить утрату близких, кино размышляет испокон веков. Только за последние лет десять было предложено несколько нетривиальных и любопытных решений: от взрывного "Разрушения" с Джейком Джилленхолом до медитативного "Манчестера у моря" с Кейси Аффлеком. Первого августа в России состоится премьера хита фестиваля "Сандэнс", картины "Призрачный свет", где свой взгляд представил творческий дуэт Алекса Томпсона и Келли О'Салливан.

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Нелюдимый и сдержанный Дэн (Кит Капферер) ведет обычную для так называемого "маленького человека" (пусть и запертого в теле внушительных габаритов) жизнь: работает на стройке, по вечерам смотрит с женой (Тара Маллен) шоу по телевизору и пытается как-то сладить с дочкой-трудным подростком (Кэтрин Маллен-Капферер).

Постепенно мы узнаём, что под невозмутимой маской кипят по-настоящему шекспировские страсти. Оказывается, недавно трагически погиб сын Дэна - вместе с девушкой они решили совершить двойное самоубийство. Девушку при этом успели "откачать".

Вся семья погибшего с трудом справляется с горем. Эмоциональный срыв приводит Дэна в любительскую актерскую труппу, которая по мистическому совпадению готовится к постановке "Ромео и Джульетты" - самой романтической истории любовников-самоубийц.

Действие разворачивается неспешно, по временам "взрываясь" эмоциональными сценами. Авторы то убаюкивают зрителя, то бесцеремонно тормошат, играя с контрастами: тишины и шума, спокойствия и бешенства, тихой радости и беспросветной печали. Иногда звуковое сопровождение становится откровенно некомфортным, но длится это недолго. В конце концов, Томпсон и О'Салливан не претендуют на лавры Ларса Фон Триера - известного любителя поиздеваться над публикой забавы ради.

Напротив, режиссерский дуэт действует в соответствии с лучшими голливудскими стандартами. Создатели умело манипулируют вниманием аудитории, перебивая психологически тяжелые сцены нейтральными отрезками. Для "разрядки" обстановки присутствует неизменный полукомедийный резонер - бесталанный, но усердный артист-любитель, от которого вечно ускользают самые лакомые роли.

Внутри трио Кит Капферер - Тара Маллен - Кэтрин Маллен-Капферер порой возникает такая "химия", что аж искрит. Неизвестно, связано ли это с тем, что это настоящая актерская семья, сыгравшая в фильме практически самих себя. Впрочем, наиболее яркое впечатление производит Долли де Леон - главная звезда фильма, которую прославил триумфатор Канн - "Треугольник печали". Её героиня - постаревшая и почти никому не нужная актриса - один из самых светлых персонажей этой не самой радостной картины.

Прекрасно ориентируясь в трендах, Томпсон и О'Салливан соблюли обязательные требования "инклюзивности", но сделали всё настолько деликатно и органично, что и при желании не придерешься. Судя по всему, картина нацелилась на "Оскар". Этим объясняется и немного странное для сеттинга подобие хэппи-энда.

Критики остались довольны: на Rotten Tomatoes у фильма стопроцентный рейтинг. Но, кажется, именно осторожность и попытка понравиться фестивальным жюри не позволила "Призрачному свету" стать чем-то большим, нежели добротным, ординарным и, откровенно говоря, безликим кино.

Если в своем первом совместном творении - фем-драмеди "Святая Фрэнсис" - Томпсон и О'Салливан - высмеивали клише, то весь пафос "Призрачного света" можно свести к езженному-переезженному постулату о "целительной силе искусства". На ум приходит недавний лауреат "Оскара" - японская картина "Сядь за руль моей машины", где тема утраты родного человека обыграна изящнее и с большим "нервом", а сюжет приправлен азиатской перчинкой.

Театральный термин "призрачный свет", послуживший названием для фильма, обозначает лампу, которую оставляют включенной на сцене на ночь, чтобы отпугивать злых духов. Суеверный обычай и по сей день соблюдают во всех театрах Бродвея. В данном случае, вероятно, подразумевается свет искусства, который освещает даже сердца, которые оставила радость.

Но в контексте озвученных выше претензий напрашивается иная метафора: картина Томпсона и О'Салливан светит за счет мастерской формы и социально одобряемых штампов, хотя оригинальное наполнение давно покинуло сцену.

Оценка: 3