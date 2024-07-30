М. Найт Шьямалан остался в восторге от мультфильмов «Гадкий я»

Знаменитый индийский режиссёр М. Найт Шьямалан дал большое интервью изданию IndieWire в честь выхода своего нового фильма — «Ловушка». Постановщик рассказал о своей карьере в кино и ближайших планах, а также внезапно похвалил франшизу «Гадкий я» от студии Illumination.

© Чемпионат.com

Оказывается, Шьямалан большой фанат серии в первую очередь из-за её названия. Режиссёр до сих пор не может поверить, что кинокомпания Universal одобрила такое название для франшизы детских мультфильмов, однако это не помешало ей собрать более $ 5 млрд в прокате суммарно.

Как ни странно, недавно я думал о названии «Гадкий я». Оно мне кажется таким крутым. На днях я ехал за рулём и подумал: «Это такое крутое название. «Гадкий». Студия ни за что не согласится на такое название, это же детская франшиза. Дети вообще знают, что это за слово? «Гадкий я». Это что-то из хайку». Возможно, однажды я придумаю что-то подобное — настолько же уникальное название.



Фильм «Ловушка» выйдет 7 августа в мировых кинотеатрах. Лента расскажет о мужчине, который приходит вместе с дочерью на концерт, предназначенный для поимки серийного убийцы.