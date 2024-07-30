Главный сериал 90-х: 40 лет с начала показа "Санта-Барбары"

30 июля 1984 года на экраны вышел сериал о жизни богатых семей в небольшом калифорнийском городке Санта-Барбара. Мыльная опера стала настолько популярной, что ее съемки растянулись на 8 лет. Всего вышло девять сезонов и 2137 серий "Санта-Барбары".

В России показ популярного американского сериала начался в 2 января 1992 года на на телеканале РТР. По неизвестным причинам, на российском ТВ сериал стартовал с 217 серии и закончилься на 2040. Несмотря на то, что часть сюжета оказалась упущена, "Санта-Барбара" долгое время возглавляла топ-5 мыльных опер в нашей стране. За перипетиями жизни главных героев следили целыми семьями. После показа очередной серии все изменения обсуждались с родственниками, друзьями, знакомыми и соседями. Киношная "Санта-Барбара" буквально стала окном в Америку для многих миллионов россиян.

Закрученный сюжет, любовные страсти, эмоциональное напряжение, переходящее из эпизода в эпизод нашли свое отражение и в культуре страны. Даже сейчас, спустя несколько десятилетий, сложные и запутанные отношения между людьми называют именем этого сериала. Настолько сильным оказалось влияние проекта на отечественного телезрителя.

Лучшие интернет-шутки о "Санта-Барбаре" — в галерее "Рамблера".