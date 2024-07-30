Зрители назвали лучший сезон сериала «Пацаны»

Популярное издание Culture Crave в соцсети X (ранее Twitter) опубликовало опрос после финала четвёртого сезона «Пацанов». Авторы поинтересовались у зрителей, какой сезон шоу им понравился больше всего.

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По итогам опроса и почти 16 тысяч голосов абсолютным лидером стал третий сезон, где появился Солдатик в исполнении Дженсена Эклса — за него проголосовали около 65% пользователей. На втором месте оказался первый сезон (16,8%), сразу за ним — второй сезон (12,6%).

А вот только что завершившийся четвёртый сезон оказался для многих разочарованием — за него проголосовали всего лишь 5,4%. Примерно такие же результаты шоу можно обнаружить на агрегаторах IMDb, Rotten Tomatoes и Metacritic.

Производство пятого, финального сезона «Пацанов» уже идёт — съёмки стартуют в ноябре, а премьера состоится в 2026 году.