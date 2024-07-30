Вышел русский трейлер комедии «Отпуск не по-детски» с Жаном Рено

Кинокомпания Russian World Vision представила дублированный трейлер фильма «Отпуск не по-детски» — новой комедии с Жаном Рено в главной роли. Премьера картины в России состоится уже 1 августа, а во Франции лента вышла в конце декабря.

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Видео доступно на YouTube-канале RWV Films. Права на видео принадлежат Russian World Vision.

«Отпуск не по-детски» рассказывает об инициативном парне по имени Милан, который заведует приютом для пенсионеров и сирот, где старики уживаются с молодёжью. Но лишь до того дня, пока социальные службы не закрывают учреждение стараниями алчной конкурентки. Милану ничего не остаётся, кроме как переселить жителей в дом отдыха на юге Франции, где им придется научиться ладить с его нынешними постояльцами.

Главные роли в комедии сыграли Жан Рено («Леон»), Кев Адамс («Мешок мрамора»), Даниэль Прево («Ужин с придурком») и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Клод Зиди-младший («Тенор»).