Названа дата премьеры «Тура с Иванушками» в онлайн-кинотеатре Kion

Премьера фильма "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце, Анной Песковой и Ольгой Сухаревой состоится 6 августа в онлайн-кинотеатре Kion, сообщает пресс-служба кинотеатра.

© Кадр из фильма «Тур с Иванушками»

"В онлайн-кинотеатре Kion <...> состоится премьера романтической комедии в жанре роуд-муви "Тур с Иванушками" при участии солистов культовой группы "Иванушки International", - говорится в сообщении.



Музыкальная комедия расскажет о приключениях трех подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту - встретиться с группой "Иванушки International".

Режиссером фильма стал Марк Горобец. В фильме также снялись Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин.

"До "Тура с Иванушками" у меня уже было несколько камео в кино и сериалах. Но, признаться честно, такой душевной и теплой атмосферы я еще не встречал на площадках!" - привели слова солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова в пресс-службе Kion.

Фильм "Тур с Иванушками" вышел в прокат 20 июня.