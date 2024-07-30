Вышел новый отрывок из сериала «Игры» про Олимпиаду-1980

Уже 3 августа состоится премьера сериала «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР. В честь скорого релиза «Чемпионат» и «Кинопоиск» публикуют небольшой отрывок из шоу, в котором можно увидеть героиню Елену Травнину, которая готовится к своему выступлению на грядущих соревнованиях. Её сыграла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова — это первая роль спортсменки в кино.

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Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер»), Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин («Нулевой пациент»). Шоураннером выступила Александра Ремизова («Иные»).