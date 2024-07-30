Netflix показал трейлер мультфильма «Очарованная»

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил тизер-трейлер предстоящего мультфильма «Очарованная» (в оригинале — Spellbound). Предполагается, что лента появится в библиотеке сервиса до конца 2024 года.

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Сюжет мультфильма рассказывает о маленькой принцессе, которой предстоит снять наложенное на её королевство заклятье, расколовшее страну на две части.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

К работе над мультфильмом удалось привлечь по-настоящему звёздный состав: одного из режиссёров «Шрека» Вики Дженсон, композитора Алана Менкена (он писал музыку для «Русалочки», «Красавицы и Чудовища», «Аладдина» и «Покахонтас»).

«Очарованной» занимается студия Skydance Media, руководителем которой является создатель «Истории игрушек» Джон Лассетер. Он же исполняет роль продюсера проекта для Netflix.