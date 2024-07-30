Кинорежиссер оценил идею снять ремейки советских фильмов

Нешуточный скандал разразился после того, как Минпросвещения направило в Союз кинематографистов РФ письмо с предложением снять ремейки 30 советских исторически-патриотических фильмов и экранизировать 15 произведений на ту же тему. Решений по этому вопросу не принималось, письмо носило лишь ознакомительный характер, но страсти зашкалили! В обсуждении темы приняли участие и наши обозреватели.

Когда я узнал об этой инициативе, мне стало лестно. Из всех режиссеров, чьи фильмы предлагается переснять, я — единственный ныне живущий. Я оказался в одном ряду с Эйзенштейном и прочими классиками кино!

В Америке каждые 20–25 лет переснимают популярные фильмы. Иногда получается удачно — как «Лицо со шрамом» с Аль Пачино (фильм 1983 года, ремейк картины 1932 года. — «ВМ»). Каждое поколение хочет видеть на экранах лица современных актеров. К тому же новая эпоха всегда немного иначе расставляет акценты.

В «Завтра была война» я бы ничего не изменил. Это моя первая и искренняя любовь, дипломная работа во ВГИКе. Повесть Бориса Васильева была объяснением в любви его жене Зоре Альбертовне, с которой списан характер главной героини — Искры Поляковой. А наш фильм — объяснение в любви поколению 1924–1926 годов, от которого, по статистике, после войны осталось 3%. Я сам ходил по всем театральным училищам, пока не нашел и Искру (актрису Ирину Чериченко. — «ВМ»), и Наталью Негоду, и Юлю Тархову... У меня не было никаких кастинг-директоров. Было только живое сердце, на которое откликались другие сердца... Может, поэтому фильм до сих пор так высоко ценится, что в нем чувствуется это биение сердец?

Кто из нынешних актеров мог бы сыграть в ремейке? Даже думать на эту тему не хочу. И никому из современных режиссеров я бы эту работу тоже не доверил. Потому что для них главное — коммерция. Когда от кино ждут прежде всего больших прибылей, снимать шедевры невозможно. У меня есть талантливые ученики, но я вижу, что у них не получается пробиться.

Что я буду чувствовать, если ремейк «Завтра была война» окажется известнее моего фильма? Я уже дважды бывал в похожих ситуациях. Я снял в 1993 году «Мастера и Маргариту». Но фильм не вышел вовремя из-за разногласий режиссера и продюсеров, картину выпустили в прокат только в 2011 году, спустя шесть лет после одноименного сериала Владимира Бортко.

В 1997 году я должен был первым из режиссеров снимать фильм на космической орбите. Тогда актер Владимир Стеклов был утвержден на главную роль и прошел все тренировки для исполнения главной роли, американцы даже собирались дать денег. Но в результате первым стал Клим Шипенко с его «Вызовом».

Конечно, иногда обидно. Но, с другой стороны, я простой парень из Донецка, переехал в Москву и снял пусть и немного фильмов, но они стоящие. Этого не каждый добивается. Так что жаловаться на судьбу не хочется.