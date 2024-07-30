Появился первый трейлер исторической драмы «Столыпин»

Первый трейлер масштабной исторической драмы «Столыпин» режиссера Алексея Андрианова представил 30 июля 2024 года телеканал «Россия». Главные роли в сериале исполняют Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева и многие другие.

© Кадр из сериала «Столыпин»

Проект создается киностудией «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Действие происходит в 1906 году. Пётр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-радикалов разрабатывает план убийства «врага революции». Кто выйдет победителем в этом противостоянии – беспощадные, твердо уверенные в своей правоте сторонники кровавого террора или Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране...

Премьера сериала «Столыпин» состоится на канале «Россия» в новом телесезоне.